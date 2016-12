Plus d'infos sur le spectacle Cirque Amar - Illusion 2016 à Albi

Le spectacle Cirque Amar - Illusion 2016 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Albi 2017.

GRATUIT POUR LES MOINS DE 2 ANS

CIRQUE AMAR - ILLUSIONPROGRAMME 2016 Place au cirque avec le nouvel orchestre du CIRQUE AMAR. La voix charismatique du CIRQUE AMAR ! Mr loyal Stéphan GistauLes imposants et majestueux tigres blancs de John FalckJonglerie antipodiste (avec les pieds) d'Allemagne pour sa première tournée en France, Jasmine! Le cirque commence à cheval, les chevaux arabes et argentins de Jean Falck ! Trapèze solo - elle monte vers la coupole, pour effectuer ses acrobaties qui imposent le respect!De Russie l'excellente Tamara. Le grand groupe d'animaux des 5 continents – dromadaires, lamas - sous la chambrière de Mikaël Falck! Electra passe a nouveau à l'offensive dans une nouvelle version encore plus folle! Manipulation de rayons laser et dépaysement total dans une autre dimension .Elle pousse son corps aux limites extrêmes de la force humaine! Du Brésil la ravissante Charlène.Unique et encore plus fou dans le fameux globe aux motos les motards de l'extrême pilotent pour des performances encore plus inouïes.Bambi et Rosa, les mascottes de la maison AMAR. Les éléphants d'Afrique. (Nouvelle présentation).Dans une mise en piste signée Thomas Bersten (eurovision) laissez vous envahir par la magie et les grandes illusions du Français Nicolas Del Pozo! Des tours incollables encore jamais vus sur piste française!  Dans la grande tradition les Clowns du CIRQUE AMAR feront souffrir de plaisir vos zygomatiques. Il évolue dans l'air avec une agilité et une rapidité étonnante. Un grand nom du cirque au TRAMPOLINE, il s'agit de Dénilson Navas.Sangles aériennes ! Ses mouvements sont fluides et séducteurs, un somptueux ballet aérien illumine les recoins sombres du chapiteau! Elle s'appelle Adèle, elle est russe ! La production se réserve le droit de procéder à des modifications sur l'ordre et la composition de la programmation ci-dessus si les circonstances l'y obligeaient.INFORMATIONS PRATIQUES Spectacle d'une durée de 2h15 avec entracte Nouveau en 2015 ! Chapiteau équipé de sièges individuels à toutes les places Emplacement et accès aux personnes handicapées Possibilité de restauration sur place - snack-bar Toilettes (accès personnes handicapées)