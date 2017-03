Plus d'infos sur le spectacle Und à Albi

Dans un écrin musical composé par Alexandre Meyer et mis en scène par Jacques Vincey, une partition sensible de Howard Barker fait résonner les souvenirs et les rêves, les désirs et les regrets d'une femme, portés par la voix de Natalie Dessay.

Une femme attend un homme. L'homme est en retard. Alors elle parle. Pendant ce temps, un inconnu assiège l'espace où elle se trouve. Et sa parole devient le dernier rempart dans un monde en train de sombrer.

Und (« et » en allemand) est un monologue pour une femme seule, qui attend un homme qui ne viendra pas. Les violences de l'Histoire, le spectre de l'holocauste hantent la logorrhée de cette femme. À sa porte, un inconnu, un agresseur, veut forcer son entrée, son intégrité, la menace se fait de plus en plus pressante et pour cette femme les armes ce sont les mots. Parler pour rester en vie. Parler pour continuer à vivre, ou survivre. En elle, coexiste le très haut et le très bas et c'est dans cette tension entre banal et sublime, lyrique et prosaïque, que jaillissent l'émotion et, de manière incongrue, le rire.

L'écriture de Barker travaille le son autant que le sens. Son exigence vis-à-vis de la voix, sa recherche d'une parole qui est aussi un chant, demandent une interprète hors normes. Natalie Dessay, qui passe pour la première fois de la scène lyrique au théâtre, prête sa voix et son corps à une interprétation sensible et envoûtante. Superbe.