CABARET CYRANO

Chergui Théâtre

Vendredi 24 février à 14h00

Tarifs : 12 € - 8 € (groupes de 10, CE , étudiants, demandeurs d'emploi)

à la Maison de la Musique à Cap Découverte

81450 LE GARRIC

*** renseignements 05 63 80 29 01 ***

Edmond Rostand et Jacques Offenbach ont été tous deux des témoins critiques de notre société.

Le public découvre la compagnie « Les Cadets de Gascogne » qui répète « Tulipatan » d'Offenbach. Rapidement, Cyrano entre et souffle son vent de provocation et de révolte.

Dans cet espace de recherche théâtrale, le texte de Rostand se vit au présent des protagonistes : le directeur du théâtre est De Guiche ; le metteur en scène devient Le Bret, ami de Cyrano ; la technicienne lumière se transforme en Roxane sur son échelle-balcon ; un jeune comédien à l'essai endosse tour à tour les rôles de Montfleury, du Fâcheux puis celui du beau Christian ; le sourire de la scénographe se retrouvera dans le visage de soeur Marthe ; la chef de choeur et pianiste se trouve entraînée dans les confidences de Roxane...

Toute la dramaturgie de « Cyrano de Bergerac » est là : la poésie de son texte, l'amour et sa folie, le rire et la tragédie. Le tout rythmé par des extraits musicaux d'Offenbach, piano et chant.

Le spectacle commence dans le public et se recentre peu à peu sur le plateau. Pris dans une bascule temporelle, les spectateurs se retrouvent ensuite et enfin dans une mise en scène « classique », comme pour rappeler l'origine de cette pièce mythique...

Mise en scène Hervé Carrère avec :

- Jean-Michel Hernandez

- Ericka Vielville

- Thibault Valant

- Marc Lallement

- Lola Kirchner

- Stella Juliachs

- Hervé Carrère

Une action Maison de la Musique Cap Découverte

Site web : http://www.chergui.org/wp/tag/cabaret-cyrano/

